Премьер Чехии поддерживает перенос посольства в Израиле в Иерусалим

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в понедельник выразил поддержку переносу чешского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что противоречит общей позиции Европейского Союза.

Об этом Фиала написал в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Чешский премьер отметил, что лично "уже давно поддерживает перенос посольства Чехии в Иерусалим".

"Я убежден, что это был бы желательный шаг в настоящее время. Хотел бы обсудить конкретный курс действий в этой ситуации с моими партнерами по коалиции", – добавил он, имея в виду нападение на Израиль террористической группировки ХАМАС.

Фиала также приветствовал решение ЕС пересмотреть финансирование палестинских территорий.

Как известно, Израиль захватил восточную часть Иерусалима во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей собственного государства.

И израильтяне, и палестинцы считают Иерусалим своей столицей. Но большая часть мира считает, что этот вопрос нужно будет решить во время переговоров. В результате большинство иностранных посольств расположены в Тель-Авиве.

В мае 2018 года США перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на громкую критику подавляющего большинства стран. Протесты против такого решения Дональда Трампа привели к гибели по меньшей мере 58 палестинцев.

Позиция Евросоюза основывается на резолюции 478 Совета Безопасности ООН от 1980 года, которая призывает все государства-члены ООН вывести посольства и дипломатические миссии в Израиле из Иерусалима. На данный момент ни одно государство-член ЕС не перенесло свое посольство в Иерусалим.