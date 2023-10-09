В Еврокомиссии снова уточнили заявление о "пересмотре" помощи палестинцам

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что решение Европейской комиссии о пересмотре финансовой помощи палестинским территориям не касается проектов, которые финансируются уже сейчас.

Об этом Боррель написал в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Пересмотр помощи ЕС Палестине, объявленный Европейской комиссией, не приостановит надлежащие выплаты, как разъясняется в пресс-релизе Комиссии", – отметил топ-дипломат Евросоюза.

Еврокомиссия на своем сайте пояснила, что "срочный пересмотр помощи ЕС Палестине" направлен на то, чтобы финансирование со стороны ЕС не позволяло ни одной террористической организации опосредованно совершать нападения против Израиля.

"В то же время, поскольку никаких выплат (для палестинских территорий. – Ред.) не было предусмотрено, они не будут приостановлены", – говорится в пресс-релизе, где также указывается, что решение не повлияет на гуманитарную помощь.

После объявления еврокомиссара по вопросам соседства Оливера Варгеи о пересмотре финансирования проектов для палестинцев такие государства ЕС, как Бельгия, Ирландия, Испания и Люксембург предостерегли от принятия поспешных решений.

"Мы считаем, что нет никаких правовых оснований для одностороннего решения такого рода со стороны отдельного комиссара, и мы не ожидаем приостановления помощи", – заявил представитель Министерства иностранных дел Ирландии.

Ранее о решении приостановить финансовую помощь Палестине объявили отдельно Германия и Австрия.

Также известно, что ЕС во вторник, 10 октября, проведет экстренное заседание министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль.