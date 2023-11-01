Кулеба у розмові з Блінкеном закликав продовжити постачання ATACMS

Глава МЗС Дмитро Кулеба поговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном: йшлося про підсумки зустрічі на Мальті, візит спецпредставниці США Пенні Пріцкер і подальшу військову підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (Х), а також повідомив Держдеп за результатами розмови.

"Я висловив вдячність за незмінне лідерство США у підтримці України та інших демократичних союзників у протидії агресії та терору", – написав Кулеба.

Також, за його словами, після візиту спецпредставниці США Пенні Пріцкер він обговорив з американським колегою подальші зусилля з відновлення.

"Я подякував США за критично важливу військову допомогу, зокрема, за дуже ефективні системи ATACMS, і наголосив на важливості їх подальшого надання", – зазначив Кулеба.

Топ-дипломати також обговорили прогрес, досягнутий на нещодавній зустрічі щодо "формули миру" на Мальті, і домовилися продовжувати "працювати разом задля досягнення справедливого і тривалого миру в Україні".

Про обговорення зустрічі на Мальті і ситуації на полі бою за результатами розмови повідомили і в Держдепі.

"Держсекретар підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України, а також продовженню надання Україні підтримки, необхідної для захисту її незалежності і захисту її народу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив, що президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні.

Новообраний спікер палати республіканець Майк Джонсон минулого тижня заявив, що хоче, аби допомога Ізраїлю та Україні розглядалася у палаті окремо. За його словами, допомогу, яку надають Києву, слід розглядати прискіпливіше.

Шлях подальшої реалізації плану фінансування Байдена виглядає невизначеним. Демократи і багато республіканців у Сенаті, де більшість мають демократи, підтримують стратегію Байдена щодо об’єднання допомоги Україні з підтримкою Ізраїлю.