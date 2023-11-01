Кулеба в разговоре с Блинкеном призвал продолжить поставки ATACMS

Глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном: речь шла об итогах встречи на Мальте, визите спецпредставителя США Пенни Прицкер и дальнейшей военной поддержке Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (Х), а также сообщил Госдеп по результатам разговора.

"Я выразил благодарность за неизменное лидерство США в поддержке Украины и других демократических союзников в противодействии агрессии и террору", – написал Кулеба.

Также, по его словам, после визита спецпредставителя США Пенни Прицкер он обсудил с американским коллегой дальнейшие усилия по восстановлению.

"Я поблагодарил США за критически важную военную помощь, в частности, за очень эффективные системы ATACMS, и подчеркнул важность их дальнейшего предоставления", – отметил Кулеба.

Топ-дипломаты также обсудили прогресс, достигнутый на недавней встрече по "формуле мира" на Мальте, и договорились продолжать "работать вместе для достижения справедливого и прочного мира в Украине".

Об обсуждении встречи на Мальте и ситуации на поле боя по результатам разговора сообщили и в Госдепе.

"Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также продолжению предоставления Украине поддержки, необходимой для защиты ее независимости и защиты ее народа", – говорится в сообщении.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не исключил, что президент США Джо Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине.

Новоизбранный спикер палаты республиканец Майк Джонсон на прошлой неделе заявил, что хочет, чтобы помощь Израилю и Украине рассматривалась в палате отдельно. По его словам, помощь, которую оказывают Киеву, следует рассматривать более тщательно.

Путь дальнейшей реализации плана финансирования Байдена выглядит неопределенным. Демократы и многие республиканцы в Сенате, где большинство имеют демократы, поддерживают стратегию Байдена по объединению помощи Украине с поддержкой Израиля.