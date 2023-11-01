Экоактивисты измазали краской здание офиса канцлера Германии

Радикальные экоактивисты из движения "Последнее поколение" во вторник, 31 октября, испачкали оранжевой краской здание ведомства федерального канцлера и в нескольких местах на фасаде написали "Олаф врет".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Всего возле ведомства канцлера собралось около 60-70 экоактивистов, некоторые из них держали в руках транспаранты с надписями "Олаф врет" и "Канцлер врет о климате".

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В действия демонстрантов вмешалась полиция, применив против некоторых из них физическую силу. Несколько экоактивистов были задержаны для дальнейшего установления их личных данных.

"Последнее поколение" упрекает канцлера Олафа Шольца и его правительство за якобы провальную политику защиты климата. Поводом для действий экоактивистов стало высказывание Шольца, что меры правительства по борьбе с "климатической катастрофой" являются достаточными.

Движение "Последнее поколение" назвало это высказывание "ложью, опасной для жизни".

Акции, которые проводят участники движения, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую огласку из-за радикальных методов. Так, экоактивисты обливали томатным супом и красками шедевры живописи в известных мировых музеях и галереях, обливали краской Бранденбургские ворота, приклеивали себя к проезжей части на автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов. Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и заключению в тюрьму.

Напомним, ранее Шольц называл требования экоактивистов этого радикального движения "бессодержательными".