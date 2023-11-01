Meta запретили собирать рекламные данные пользователей на территории ЕС
Европейский совет по защите данных (EDPB), который является регулятором на уровне ЕС, одобрил распространение запрета на сбор персональных данных пользователей платформ компании Meta с рекламной целью, который ранее ввела Норвегия.
Такое заявление EDPB сделала в среду, 1 ноября, сообщает "Европейская правда".
Ранее в этом году Норвежское агентство по защите данных постановило, что так называемый поведенческий маркетинг Meta в Facebook и Instagram – то есть персонализация рекламы на основе частных данных – незаконен, поскольку предусматривает чрезмерную слежку за пользователями.
Теперь Европейский совет по защите данных согласился, что эта практика должна распространяться на все 30 государств-членов Европейского Союза и Европейского экономического пространства.
Председатель EDPB Ану Талус отметила, что решение приняли по запросу норвежского регулятора. Теперь запрет поведенческого маркетинга для Meta будет учитываться ключевым регулятором IТ-платформ в ЕС – ирландской Комиссией по защите данных.
В комментарии для Reuters пресс-служба Европейского совета по защите данных уточнила, что регулятор в Ирландии, где расположена штаб-квартира европейского представительства ЕС, должен внедрить запрет в течение двух недель.
Напомним, что в Норвегии с 7 августа на Meta накладываются ежедневные штрафы в размере 1 миллиона крон (более 90 тысяч долларов) за нарушение конфиденциальности пользователей путем поведенческого маркетинга.
На уровне Европейского Союза Meta рискует получить штраф в размере до 4% от своего глобального оборота.