Президент Германии извинился за колониальные преступления в Танзании

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в среду попросил прощения за преступления, совершенные во время колониального правления страны в африканской Танзании.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время посещения музея Маджи-Маджи в южном городе Танзании Сонгеа информирует DW.

Говоря о "стыде" за те события, президент ФРГ заявил, что Германия готова сотрудничать с Танзанией в направлении "совместной проработки" прошлого.

"Я хотел бы попросить прощения за то, что немцы сделали с вашими предками. Я хочу заверить вас, что мы, немцы, будем вместе с вами искать ответы на вопросы, которые не дают вам покоя", – заявил Штайнмайер.

Президент ФРГ пообещал поделиться историями, которые он узнал в музее Маджи-Маджи, с народом Германии, назвав это общей историей. Штайнмайер заявил, что Берлин рассмотрит возможность репатриации культурных ценностей и человеческих останков.

Германия владела несколькими колониями с 1884 года до конца Первой мировой войны. К ним относились территории современных Танзании, Бурунди, Руанды, Намибии, Камеруна, Того и Ганы.

По оценкам экспертов, от 200 тысяч до 300 тысяч представителей коренного населения Танзании были убиты во время восстаний Маджи-Маджи в 1905-1907 годах. Немецкие войска участвовали в систематическом уничтожении полей и деревень.

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