В Берлине полицейский измазал климатических активистов их же краской

В Берлине во время демонстрации полицейский измазал радикальных экоактивистов из движения "Последнее поколение" краской, которую они принесли с собой на протест, чтобы испачкать офис канцлера Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Правоохранители подтвердили, что их коллега в гражданской одежде повалил на землю двух климатических активисток, после чего с помощью одной из кистей вымазал ей лицо оранжевой краской.

Bild

По словам берлинской полиции, сейчас офицер находится под следствием по подозрению в нападении при исполнении служебных обязанностей. В зависимости от результатов расследования, рассматривается вопрос о возможном дисциплинарном производстве.

Инцидент произошел после того, как правоохранители пытались оттянуть экоактивистов от здания канцлера, но те вырывались и все равно продолжали попытки раскрасить стены офиса.

Ранее сообщалось, что радикальные экоактивисты из движения "Последнее поколение" испачкали оранжевой краской здание ведомства федерального канцлера и в нескольких местах на фасаде написали "Олаф врет".

"Последнее поколение" упрекает канцлера Олафа Шольца и его правительство за якобы провальную политику защиты климата. Поводом для действий экоактивистов стало высказывание Шольца, что меры правительства по борьбе с "климатической катастрофой" являются достаточными.

Движение "Последнее поколение" назвало это высказывание "ложью, опасной для жизни".

Акции, которые проводят участники движения, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую огласку из-за радикальных методов. Так, экоактивисты обливали томатным супом и красками шедевры живописи в известных мировых музеях и галереях, обливали краской Бранденбургские ворота, приклеивали себя к проезжей части на автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов. Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и заключению в тюрьму.

Напомним, ранее Шольц называл требования экоактивистов этого радикального движения "бессодержательными".