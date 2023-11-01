Голова МЗС Німеччини їде до Вірменії та Азербайджану

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок цього тижня вирушить до Вірменії та Азербайджану на тлі конфлікту навколо регіону Нагірного Карабаху, аби посприяти нормалізації відносин між країнами.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, у середу журналістам оголосив речник уряду ФРН Себастьян Фішер.

Метою візиту Анналени Бербок до Південного Кавказу, який розпочинається у п’ятницю, є "всеосяжне мирне рішення, щоб вірмени і азербайджанці могли жити в мирі й безпеці в межах своїх державних кордонів".

Спершу міністерка відвідає Єреван, де проведе політичні переговори з вірменським колегою, а також відвідає цивільну моніторингову місію ЄС і вірменський центр прийому людей, які втекли з Нагірного Карабаху.

У суботу вона вирушить до Баку, де зустрінеться з головою МЗС Азербайджану, представниками азербайджанського громадянського суспільства та координатором ООН у країні.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом у результаті одноденної військової операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно заявив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.