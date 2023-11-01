Глава МИД Германии едет в Армению и Азербайджан

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на этой неделе отправится в Армению и Азербайджан на фоне конфликта вокруг региона Нагорного Карабаха, чтобы помочь нормализации отношений между странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, в среду журналистам объявил представитель правительства ФРГ Себастьян Фишер.

Целью визита Анналены Бербок на Южный Кавказ, который начинается в пятницу, является "всеобъемлющее мирное решение, чтобы армяне и азербайджанцы могли жить в мире и безопасности в пределах своих государственных границ".

Сначала министр посетит Ереван, где проведет политические переговоры с армянским коллегой, а также посетит гражданскую мониторинговую миссию ЕС и армянский центр приема людей, бежавших из Нагорного Карабаха.

В субботу она отправится в Баку, где встретится с главой МИД Азербайджана, представителями азербайджанского гражданского общества и координатором ООН в стране.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Премьер Армении Никол Пашинян недавно заявил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.