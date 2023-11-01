У ЄС прокоментували блокування в Молдові шести телеканалів

Європейський Союз вивчає контекст тимчасової заборони на мовлення в Молдові шести телевізійних каналів.

Про це в середу повідомив голова делегації ЄС у Молдові Яніс Мажейкс, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Під час спілкування з журналістами Мажейкіс сказав, що нещодавнє рішення влади Молдови щодо телеканалів "дуже схоже на ситуацію минулого року, коли наприкінці року призупинили ліцензії шести телеканалів".

"По-перше, і це найголовніше, важливим елементом демократії є те, щоб ЗМІ могли працювати вільно. Водночас на їхню діяльність можуть накладатися певні обмеження, які необхідні в демократичному суспільстві", – сказав дипломат.

Він додав, що в ЄС вивчають детальніший контекст рішення щодо каналів, щоб зрозуміти, як саме його ухвалили та якими є міркування національної безпеки, на які посилалися під час ухвалення цього рішення.

Служба інформації та безпеки Молдови 30 жовтня розпорядилася заблокувати в країні 31 інтернет-портал, більшістю з яких управляють безпосередньо з Росії.

Крім того, в Молдові на час надзвичайної ситуації заблокують шість телеканалів. Йдеться про Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 і Canal 3.

Рішення про блокування каналів викликало дискусію в Молдові, оскільки спецслужба публічно не оголосила підстав, з яких вирішила призупинити їхнє мовлення.