В ЕС прокомментировали блокировку в Молдове шести телеканалов

Европейский Союз изучает контекст временного запрета на вещание в Молдове шести телевизионных каналов.

Об этом в среду сообщил глава делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Во время общения с журналистами Мажейкис сказал, что недавнее решение властей Молдовы по телеканалам "очень похоже на ситуацию прошлого года, когда в конце года приостановили лицензии шести телеканалов".

"Во-первых, и это самое главное, важным элементом демократии является то, чтобы СМИ могли работать свободно. В то же время на их деятельность могут накладываться определенные ограничения, которые необходимы в демократическом обществе", – сказал дипломат.

Он добавил, что в ЕС изучают более подробный контекст решения по каналам, чтобы понять, как именно его приняли и каковы соображения национальной безопасности, на которые ссылались при принятии этого решения.

Служба информации и безопасности Молдовы 30 октября распорядилась заблокировать в стране 31 интернет-портал, большинством из которых управляют непосредственно из России.

Кроме того, в Молдове на время чрезвычайной ситуации заблокируют шесть телеканалов. Речь идет об Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.

Решение о блокировке каналов вызвало дискуссию в Молдове, поскольку спецслужба публично не объявила оснований, по которым решила приостановить их вещание.