Экс-депутат Сейма Латвии получил тюремный срок за шпионаж в пользу РФ

В Латвии Рижский городской суд приговорил к 8,5 годам тюрьмы бывшего депутата Сейма Латвии Яниса Адамсонса, которого признали виновным в шпионаже в пользу России, мошенничестве и приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Суд установил, что Адамсонс незаконно, систематически и целенаправленно собирал и передавал ФСБ закрытую информацию через гражданина РФ Геннадия Силонова.

Силонов, как сообщили в суде, незаконно собирал по поручению российской спецслужбы сведения о работе латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов и органов государственной безопасности, а также систему государственной обороны.

Среди этого была информация, которая давала представление о работе латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов и органов государственной безопасности, а также содержала информацию о системе государственной обороны.

Силонов также был признан виновным и приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы с двумя годами пробационного надзора.

Оба обвиняемых не согласились с приговорами и объявили о намерениях их обжаловать.

Яниса Адамсонса задержали весной 2021 года по подозрению о шпионаже. В июне Сейм дал согласие на его заключение под стражу. Он мог в течение четырех лет передавать информацию разной степени секретности России.

Напомним, 6 ноября в Литве осужденному за шпионаж бывшему политику Альгирдасу Палецкису выдвинули новое обвинение в клевете и публичном одобрении преступлений режимов СССР или нацистской Германии.