Глава МЗС Німеччини назвала єдиний шлях, який принесе мир на Близький Схід

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок переконана, що рішення на основі принципу двох держав може допомогти вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Її заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Бербок закликала арабські країни Перської затоки працювати над спільною ініціативою щодо вирішення конфлікту за принципом двох держав.

"Тільки повернення до обіцянки жити пліч-о-пліч – у двох державах – може забезпечити ізраїльтянам і палестинцям життя в мирі, безпеці та гідності", – сказала міністерка перед початком свого нового турне країнами Близького Сходу.

Вона зазначила, що історична можливість Ізраїлю досягти миру зі своїми арабськими сусідами не повинна бути втрачена, оскільки це саме те, чого прагнуть терористи.

Бербок вважає, що зусилля, спрямовані на звільнення заручників, забезпечення гуманітарного доступу до Гази або запобігання поширенню насильства в регіоні, мають "шанс на успіх, тільки якщо ми об'єднаємося з арабськими країнами Перської затоки".

Напередодні глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що світ повинен припинити говорити про ідею вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав і натомість висунути практичні пропозиції, які б запрацювали після закінчення війни в Газі.

Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.