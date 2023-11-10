Глава МИД Германии назвала единственный путь, который принесет мир на Ближний Восток

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что решение на основе принципа двух государств может помочь решить израильско-палестинский конфликт.

Ее заявление приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Бербок призвала арабские страны Персидского залива работать над совместной инициативой по решению конфликта по принципу двух государств.

"Только возвращение к обещанию жить бок о бок – в двух государствах – может обеспечить израильтянам и палестинцам жизнь в мире, безопасности и достоинстве", – сказала министр перед началом своего нового турне по странам Ближнего Востока.

Она отметила, что историческая возможность Израиля достичь мира со своими арабскими соседями не должна быть упущена, поскольку это именно то, к чему стремятся террористы.

Бербок считает, что усилия, направленные на освобождение заложников, обеспечение гуманитарного доступа в Газу или предотвращение распространения насилия в регионе, имеют "шанс на успех, только если мы объединимся с арабскими странами Персидского залива".

Накануне глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что мир должен прекратить говорить об идее решения израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств и вместо этого выдвинуть практические предложения, которые бы заработали после окончания войны в Газе.

Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.