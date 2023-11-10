Шольц: Німеччина віддана проєктам створення винищувача й танка з іншими країнами

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що його уряд не відмовляється від спільних проєктів створення винищувача FCAS з Францією та Іспанією, а також танка MGCS – з Францією.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на конференції Бундесверу у Берліні, повідомляє Reuters.

"Ми просунули проєкт винищувача FCAS з Францією та Іспанією, а тепер також швидко просуватимемо проєкт бойового танка MGCS під німецьким керівництвом з Францією", – сказав Шольц.

Згадка канцлером FCAS, схоже, підкреслила відданість Берліна цьому проєкту після нещодавньої публікації в британській The Times, де йшлося про те, що Німеччина розглядає можливість вийти з угоди через суперечки щодо проєктування й фінансування.

Минулого року Франція, Німеччина та Іспанія досягли домовленості про початок наступного етапу розробки нового винищувача, який отримав назву FCAS, найбільшого в Європі оборонного проєкту з орієнтовною вартістю понад 100 мільярдів євро.

Компанії Dassault Aviation, Airbus та Indra побудують військовий літак, який, як очікують, буде введений в експлуатацію з 2040 року, з метою заміни французьких винищувачів Rafale і німецьких Eurofighter.

Нещодавно повідомляли, що Німеччина і Франція пообіцяли до кінця 2023 року прискорити спільну розробку бойового танка наступного покоління в межах проєкту MGCS (Main Ground Combat System), який покликаний замінити як французькі танки Leclerc, так і німецькі Leopard.

Також ЗМІ інформували, що Німеччина спільно з Італією, Швецією та Іспанією планує побудувати новий бойовий танк під керівництвом компаній Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та Rheinmetall.