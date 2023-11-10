Шольц: Германия сохраняет преданность проектам создания истребителя и танка с другими странами

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что его правительство не отказывается от совместных проектов создания истребителя FCAS с Францией и Испанией, а также танка MGCS – с Францией.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на конференции Бундесвера в Берлине, сообщает Reuters.

"Мы продвинули проект истребителя FCAS с Францией и Испанией, а теперь также быстро будем продвигать проект боевого танка MGCS под немецким руководством с Францией", – сказал Шольц.

Упоминание канцлером о FCAS, похоже, подчеркнуло приверженность Берлина этому проекту после недавней публикации в британской The Times, где говорилось о том, что Германия рассматривает возможность выйти из соглашения из-за споров по проектированию и финансированию.

В прошлом году Франция, Германия и Испания достигли договоренности о начале следующего этапа разработки нового истребителя, получившего название FCAS, крупнейшего в Европе оборонного проекта с ориентировочной стоимостью более 100 миллиардов евро.

Компании Dassault Aviation, Airbus и Indra построят военный самолет, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию с 2040 года, с целью замены французских истребителей Rafale и немецких Eurofighter.

Недавно сообщалось, что Германия и Франция пообещали до конца 2023 года ускорить совместную разработку боевого танка следующего поколения в рамках проекта MGCS (Main Ground Combat System), который призван заменить как французские танки Leclerc, так и немецкие Leopard.

Также СМИ информировали, что Германия совместно с Италией, Швецией и Испанией планирует построить новый боевой танк под руководством компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall.