У Німеччині затримали 15-річного хлопця, який нелегально перевозив мігрантів

У Німеччині затримали 15-річного хлопця, який намагався перевезти у фургоні 27 мігрантів через польський кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Німецьке видання називає 15-річного Каледа А. наймолодшою особою, яку коли-небудь затримувала поліція за контрабанду мігрантів.

Інцидент трапився ще у вересні. Співробітники федеральної поліції зупинили фургон зі шведськими номерами, коли він перетинав міст між Пшевозом у Польщі та Краушвіцем у Саксонії. Під час перевірки з'ясувалося, що за кермом перебував 15-річний сирієць.

Суд у справах неповнолітніх засудив сирійця до чотирьох тижнів арешту за незаконне ввезення іноземців в умовах, небезпечних для життя, і водіння без прав. Однак Каледу А. не доведеться відбувати покарання, оскільки він вже перебував під вартою протягом шести тижнів перед засіданням суду.

Єдина умова, висунута судом, – він повинен відвідувати школу без пропусків і підтримувати постійний контакт зі своїм опікуном. Після винесення рішення юного контрабандиста звільнили.

Хлопець прибув до Німеччини у 2021 році і був поміщений до центру для неповнолітніх без супроводу дорослих в Апольді. За даними Bild, хлопця завербував у контрабандисти той самий чоловік, який два роки тому переправив його до Німеччини.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

Раніше керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.

Перед цим Шольц заявив, що країна повинна "нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатися в Німеччині".