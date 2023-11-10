Блінкен: Занадто багато палестинців загинуло в Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив з одним з найбільш різких засуджень загибелі цивільного населення в Газі і заявив, що необхідно зробити більше, щоб "мінімізувати шкоду палестинському цивільному населенню".

Його заяву наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами американського держсекретаря, "можна і потрібно зробити більше, щоб мінімізувати шкоду палестинському цивільному населенню".

"Занадто багато палестинців було вбито. Занадто багато постраждало за останні тижні", – сказав Блінкен на пресконференції в індійській столиці Делі.

Він зазначив, що США продовжить обговорювати конкретні кроки з Ізраїлем, "які необхідно зробити для досягнення цих цілей".

Блінкен сказав, що "певного прогресу було досягнуто" після його візиту в Ізраїль минулої п’ятниці.

Він додав, що США "продовжуватимуть невпинно зосереджуватися на тому, щоб повернути наших заручників додому" і зупинити розширення конфлікту.

Напередодні у Білому домі заявили, що Ізраїль погодився запроваджувати чотиригодинні щоденні гуманітарні паузи під час військових операцій у північній частині Гази.

Крім того, за даними CNN, адміністрація Байдена отримала суворі попередження від американських дипломатів про те, що через її рішучу підтримку військової кампанії Ізраїлю в Газі на США дедалі більше гніваються в арабських країнах.

Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.