CNN: Дипломати попередили Білий дім, що в арабському світі все більше зляться на США

Адміністрація Байдена отримала суворі попередження від американських дипломатів про те, що через її рішучу підтримку військової кампанії Ізраїлю в Газі на США дедалі більше гніваються в арабських країнах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN, яка отримала доступ до дипломатичної телеграми.

В ній підкреслюється глибоке занепокоєння американських дипломатів зростанням гніву проти Сполучених Штатів, який спалахнув невдовзі після того, як Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАС після нападів бойовиків на Ізраїль 7 жовтня, внаслідок яких загинуло понад 1400 ізраїльтян.

Як йдеться в телеграмі дипломатів, через підтримку дій Ізраїлю США "втрачають арабську громадськість на ціле покоління".

"Ми сильно програємо на полі бою в інформаційному просторі", – йдеться в телеграмі посольства США в Омані, опублікованій в середу, де посилаються на розмови з "широким колом довірених і тверезомислячих контактів".

Рішуча підтримка США дій Ізраїлю розглядається, попереджають дипломати, "як матеріальна і моральна провина в тому, що вони вважають можливими воєнними злочинами".

Телеграма посольства США в Омані була написана другим за рангом американським дипломатом у Маскаті та надіслана, серед інших, до Ради національної безпеки Білого дому, ЦРУ та ФБР.

Напередодні у Білому домі заявили, що Ізраїль погодився щодня запроваджувати чотиригодинні щоденні гуманітарні паузи під час військових операцій у північній частині Гази.

Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.

8 листопада країни G7 закликали до "гуманітарних пауз" у Газі.