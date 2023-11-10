Блинкен: Слишком много палестинцев погибли в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с одним из самых резких осуждений гибели гражданского населения в Газе и заявил, что необходимо сделать больше, чтобы "минимизировать вред палестинскому гражданскому населению".

Его заявление приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам американского госсекретаря, "можно и нужно сделать больше, чтобы минимизировать вред палестинскому гражданскому населению".

"Слишком много палестинцев было убито. Слишком много пострадало за последние недели", – сказал Блинкен на пресс-конференции в индийской столице Дели.

Он отметил, что США продолжат обсуждать конкретные шаги с Израилем, "которые необходимо предпринять для достижения этих целей".

Блинкен сказал, что "определенный прогресс был достигнут" после его визита в Израиль в прошлую пятницу.

Он добавил, что США "будут продолжать неустанно сосредотачиваться на том, чтобы вернуть наших заложников домой" и остановить расширение конфликта.

Накануне в Белом доме заявили, что Израиль согласился вводить четырехчасовые ежедневные гуманитарные паузы во время военных операций в северной части Газы.

Кроме того, по данным CNN, администрация Байдена получила строгие предупреждения от американских дипломатов о том, что из-за ее решительной поддержки военной кампании Израиля в Газе на США все больше злятся в арабских странах.

Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.