У Франції розслідують причетність РФ до нанесення зірок Давида на будинки в Парижі

Французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє радіостанція Franceinfo.

Майже десять днів тому у Парижі спіймали молдовську пару, чоловіка і жінку близько 30 років, які посеред ночі малювали зірки Давида на фасадах будівель.

Під вартою вони стверджували, що зробити це їм доручив росіянин, причому за чималу суму грошей.

За розпорядженням французької прокуратури молдован доставили в ізолятор, а потім в центр тимчасового утримання, де вони очікують на депортацію. Пара, ймовірно, перебувала в країні нелегально.

Пізніше, за даними радіостанції, слідчі встановили особи ще однієї пари, яка була помічена на камерах відеоспостереження. Ці нові підозрювані швидко покинули Францію. За словами одного з офіцерів, це було схоже на "операцію командос".

Він повідомив France Info, що тепер вони розслідують цю справу як "спробу дестабілізації з боку Москви".

Префект поліції Лоран Нуньєс заявив, що слідчі шукають "команду злочинців, які, схоже, досить добре координують свої дії" і "хочуть, щоб ці зірки побачили". Він заявив, що по всьому Парижу було знайдено до 250 таких зірок.