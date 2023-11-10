Стефанишина: Внутренняя политика ЕС - теперь и наша внутренняя политика

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает, что с течением интеграции в ЕС резкие заявления отдельных государств-членов в сторону Украины не уменьшатся, потому что их политические процессы станут частью украинской политики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью "Укринформу".

Стефанишина прокомментировала заявления, которые звучали в разгар "зернового кризиса", а также утверждение нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Украина – "самая коррумпированная в мире".

"Конечно, это политика и мы должны привыкнуть, что политические процессы в странах ЕС – это уже не внешняя политика, а часть нашей внутренней политики", – пояснила чиновница.

"Мы политическая семья в том смысле, что события в Украине влияют на развитие событий в странах ЕС, и их события влияют на развитие нашего государства и то, когда мы станем членами Европейского Союза, на нашу повседневную жизнь", – добавила она.

Член правительства отметила, что аналогичные заявления звучат и в отношении других стран-кандидатов ЕС – Молдовы, Грузии, балканских государств – накануне саммитов ЕС, но со стороны "другого круга стран".

"Сейчас мы видим окно возможностей для популизма, потому что полномасштабная война и российское вторжение очень сильно изменили мир. Мы смогли быстро измениться, люди стали на защиту Украины, но популистам стало очень легко это отматывать и подрывать", – считает Стефанишина.

"Мы должны учиться трансформироваться, делать выводы о формировании политики в ЕС и учиться быть его частью", – подытожила вице-премьер.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС, добавив, что "Киев далек от ЕС". Перед этим в правительстве Венгрии заявили, что ЕС не должен начинать переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения ею условий.