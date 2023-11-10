У Саксонії викликали поліцію через туристів, яких сплутали з нелегальними мігрантами

До групи німецьких туристів, які вирушили в гірський похід у Саксонській Швейцарії, що в Німеччині, викликали поліцію через те, що їх сплутали з нелегальними мігрантами з Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Похід у гори влаштував німецький туристичний клуб, членами якого є переважно етнічні сирійці – громадяни Німеччини. Серед них була й журналістка Reuters Ріхам Алкусаа, лавреатка багатьох нагород.

Поліція східної німецької землі Саксонія прибула на виклик громадянина Німеччини, помітивши туристичну групу поблизу кордону й підозрюючи, що її можуть незаконно переправити через кордон.

Поліція Саксонії передала інформацію до федеральної поліції, яка направила своїх співробітників у регіон для патрулювання. Там вони знайшли мандрівників, перевірили в них документи й, підтвердивши законне перебування всіх у Німеччині, завершили операцію.

У поліції Саксонії повідомили BBC, що Алкусаа, яка повідомила про інцидент у соцмережах, не зверталась до них зі скаргою.

Саксонська Швейцарія – один із найкрасивіших регіонів Німеччини, який входить до складу землі Саксонія, де ультраправа антиіммігрантська партія "Альтернатива для Німеччини" є однією з найпопулярніших.

У Німеччині протягом останніх кількох місяців точаться дискусії щодо зростання кількості мігрантів.

На початку тижня канцлер ФРН Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.