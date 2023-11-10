В Саксонии вызвали полицию из-за туристов, которых спутали с нелегальными мигрантами

К группе немецких туристов, которые отправились в горный поход в Саксонской Швейцарии, что в Германии, вызвали полицию из-за того, что их спутали с нелегальными мигрантами из Чехии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Поход в горы устроил немецкий туристический клуб, членами которого являются преимущественно этнические сирийцы – граждане Германии. Среди них была и журналистка Reuters Рихам Алкусаа, лауреат многих наград.

Полиция восточной немецкой земли Саксония прибыла на вызов гражданина Германии, заметив туристическую группу вблизи границы и подозревая, что ее могут незаконно переправить через границу.

Полиция Саксонии передала информацию в федеральную полицию, которая направила своих сотрудников в регион для патрулирования. Там они нашли путешественников, проверили у них документы и, подтвердив законное пребывание всех в Германии, завершили операцию.

В полиции Саксонии сообщили BBC, что Алкусаа, которая сообщила об инциденте в соцсетях, не обращалась к ним с жалобой.

Саксонская Швейцария – один из самых красивых регионов Германии, который входит в состав земли Саксония, где ультраправая антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии" является одной из самых популярных.

В Германии в течение последних нескольких месяцев ведутся дискуссии относительно роста количества мигрантов.

В начале недели канцлер ФРГ Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.