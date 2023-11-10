Італія визначилась із датами й місцем саміту G7 у 2024 році

Саміт "Групи семи" у 2024 році, коли в об'єднанні головуватиме Італія, відбудеться з 13 по 15 червня в регіоні Апулія на півночі країни.

Про це у п'ятничному зверненні заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, передає "Європейська правда".

"Головною подією італійського головування в G7 буде саміт лідерів, який відбудеться 13-15 червня в готелі Borgo Enazia в Апулії", – заявила Мелоні.

Фото: Borgo Enazia

Вона зазначила, що теми Африки та міграції будуть одними з центральних під час головування Італії в "Групі семи".

Зазначимо, що готель Borgo Enazia, розташований на узбережжі Адріатичного моря, відомий тим, що у 2012 році тут відбулося одруження американського виконавця Джастіна Тімберлейка з акторкою Джесікою Біль.

У 2023 році в G7 головує Японія.

Цього тижня міністри закордонних справ "Групи семи" підтвердили єдність у готовності продовжувати надавати "рішучу підтримку" Україні в її війні з Росією.