Италия определилась с датами и местом саммита G7 в 2024 году
Пятница, 10 ноября 2023, 22:27
Саммит "Группы семи" в 2024 году, когда в объединении будет председательствовать Италия, состоится с 13 по 15 июня в регионе Апулия на севере страны.
Об этом в пятничном обращении заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, передает "Европейская правда".
"Главным событием итальянского председательства в G7 будет саммит лидеров, который состоится 13-15 июня в отеле Borgo Enazia в Апулии", – заявила Мелони.
Она отметила, что темы Африки и миграции будут одними из центральных во время председательства Италии в "Группе семи".
Отметим, что отель Borgo Enazia, расположенный на побережье Адриатического моря, известен тем, что в 2012 году здесь состоялось бракосочетание американского исполнителя Джастина Тимберлейка с актрисой Джессикой Биль.
В 2023 году в G7 председательствует Япония.
На этой неделе министры иностранных дел "Группы семи" подтвердили единство в готовности продолжать оказывать "решительную поддержку" Украине в ее войне с Россией.