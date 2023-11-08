G7 пообіцяла тримати активи РФ замороженими, але не згадала про їх використання для України

"Група семи" пообіцяла, що триматиме активи РФ знерухомленими, доки Москва не заплатить за шкоду, завдану Україні війною, але не згадала про можливість їх використання на користь України.

Про це йдеться у заяві за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 у Токіо, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства Японії, передає "Європейська правда".

У світлі нагальної необхідності зірвати спроби Росії зруйнувати українську економіку та триваючого невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов'язань міністри заявили, що вивчають всі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до їхніх правових систем та міжнародного права.

"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться іммобілізованими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", – йдеться у заяві.

Водночас міністри підтвердили готовність підтримувати негайне, середньострокове та довгострокове відновлення та реконструкцію України на тлі зусиль Росії, спрямованих на те, щоб завдати величезних страждань народові України.

"Ми також працюємо над залученням наших приватних секторів до сталого економічного відновлення України", – йдеться у заяві.

"Ми нарощуємо наші зусилля, щоб допомогти Україні задовольнити її потреби у підготовці до зими, в тому числі продовжуючи надавати критично важливу енергетичну допомогу", – додали також міністри.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у Євросоюзі наближаються до рішення про загальний правовий механізм для використання заморожених російських активів на користь України.

Водночас, прагнення Європейського Союзу використати мільярди доларів заморожених російських активів для відновлення України стикається з проблемами через занепокоєння ризиками для фінансових ринків.

Бельгія і Люксембург, зокрема, хочуть отримати гарантії того, що вони не будуть змушені нести всі юридичні та фінансові ризики такого безпрецедентного кроку.

Для Бельгії важливо працювати над вирішенням проблеми не лише в європейських рамках, але й спільно з іншими країнами "Групи семи".