Ексглава МЗС Литви про антиукраїнські заяви Орбана: Угорщина віддаляється від ЄС на "світлові роки" 

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс дорікнув главі угорського уряду Віктору Орбану за його критичні коментарі про Україну, яка, за його словами, "далека від ЄС".

Про це Лінкявічюс написав у суботу вранці у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Литовський дипломат вважає, що Угорщина сама серйозно віддалилась від Європейського Союзу, у той час як її прем’єр-міністр критикує Київ за невідповідність критеріям для початку переговорів про вступ.

"За словами Орбана, Україна перебуває на відстані світлових років від членства в ЄС.

Можливо, так здається, тому що він бачить Україну, яка, безсумнівно, разом з ЄС, зі своєї власної країни, яка сама віддаляється від нього на світлові роки", – зазначив Лінкявічюс.

