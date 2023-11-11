Ексглава МЗС Литви про антиукраїнські заяви Орбана: Угорщина віддаляється від ЄС на "світлові роки"
Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс дорікнув главі угорського уряду Віктору Орбану за його критичні коментарі про Україну, яка, за його словами, "далека від ЄС".
Про це Лінкявічюс написав у суботу вранці у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".
Литовський дипломат вважає, що Угорщина сама серйозно віддалилась від Європейського Союзу, у той час як її прем’єр-міністр критикує Київ за невідповідність критеріям для початку переговорів про вступ.
"За словами Орбана, Україна перебуває на відстані світлових років від членства в ЄС.
Можливо, так здається, тому що він бачить Україну, яка, безсумнівно, разом з ЄС, зі своєї власної країни, яка сама віддаляється від нього на світлові роки", – зазначив Лінкявічюс.
According to #Orban, ‘#Ukraine is light years away from #EU membership.’ Perhaps it seems so, because he sees Ukraine, which is undoubtedly with the EU, from his own country, which itself is moving light years away.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 11, 2023
10 листопада прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС. За його словами, "Україні далеко до членства" у Євросоюзі.
За даними джерел, міністри закордонних справ країн-членів ЄС заслухають наступного тижня позицію угорського колеги Петера Сійярто щодо заяви Орбана.
Перед цим в уряді Угорщини заявили, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.
Угорщина домагається від Євросоюзу розмороження мільярдів євро свого фінансування, яке Брюссель відмовляється виділяти Будапешту через проблеми з верховенством права і порушення демократії.