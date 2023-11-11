Экс-глава МИД Литвы об антиукраинских заявлениях Орбана: Венгрия отдаляется от ЕС на "световые годы"

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс упрекнул главу венгерского правительства Виктора Орбана за его критические комментарии об Украине, которая, по его словам, "далека от ЕС".

Об этом Линкявичюс написал в субботу утром в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Литовский дипломат считает, что Венгрия сама серьезно отдалилась от Европейского Союза, в то время как ее премьер-министр критикует Киев за несоответствие критериям для начала переговоров о вступлении.

"По словам Орбана, Украина находится на расстоянии световых лет от членства в ЕС.

Возможно, так кажется, потому что он видит Украину, которая, несомненно, вместе с ЕС, из своей собственной страны, которая сама отдаляется от него на световые годы", – отметил Линкявичюс.

According to #Orban, ‘#Ukraine is light years away from #EU membership.’ Perhaps it seems so, because he sees Ukraine, which is undoubtedly with the EU, from his own country, which itself is moving light years away. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 11, 2023

10 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. По его словам, "Украине далеко до членства" в Евросоюзе.

По данным источников, министры иностранных дел стран-членов ЕС заслушают на следующей неделе позицию венгерского коллеги Петера Сийярто относительно заявления Орбана.

Перед этим в правительстве Венгрии заявили, что ЕС не должен начинать переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения ею условий.

Венгрия добивается от Евросоюза размораживания миллиардов евро своего финансирования, которое Брюссель отказывается выделять Будапешту из-за проблем с верховенством права и нарушения демократии.