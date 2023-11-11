Міжнародна операція у Литві: затримано ймовірного учасника терористичної групи

У Литві під час міжнародної операції затримано особу, підозрювану в підбурюванні до тероризму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT з посиланням на повідомлення поліції.

Під час міжнародної операції, яку проводили в четвер і координували Євроюст і Європол, процесуальні дії та обшуки пройшли одночасно в різних країнах.

Загалом було затримано п'ятьох осіб, які входять до ультраправої організації.

За даними поліції, організація використовувала онлайнову комунікаційну платформу для поширення пропаганди тероризму і насильницького екстремізму, вербування інших осіб для вчинення терористичних злочинів, а також для обміну інструкціями з виготовлення та використання вибухових речовин і вогнепальної зброї.

Деякі члени організації написали маніфести і мали при собі різну зброю.

"Незважаючи на молодий вік підозрюваних, усі ознаки вказують на високий ризик того, що деякі з цих осіб можуть у майбутньому здійснити насильницькі дії", – заявили в поліції.

У Литві за підозрою в участі в терористичній групі з метою вчинення терористичних злочинів і підбурюванні до вчинення терористичних злочинів було затримано одну особу, яку взято під варту.

Досудове розслідування в Литві проводить Бюро кримінальної поліції країни і координує Генеральна прокуратура.

Нагадаємо, Державна рада оборони Литви 6 листопада затвердила План національної оборони, метою якого є захист країни від збройного нападу.

Між тим, уряд Литви схвалив подані Мін'юстом поправки до кримінального кодексу, які більш детально визначають поняття терористичного угруповання і посилюють покарання за участь у такій діяльності.