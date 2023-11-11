Международная операция в Литве: задержан предполагаемый участник террористической группы

В Литве во время международной операции задержан человек, подозреваемый в подстрекательстве к терроризму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT со ссылкой на сообщение полиции.

Во время международной операции, которую проводили в четверг и координировали Евроюст и Европол, процессуальные действия и обыски прошли одновременно в разных странах.

Всего было задержано пять человек, которые входят в ультраправую организацию.

По данным полиции, организация использовала онлайновую коммуникационную платформу для распространения пропаганды терроризма и насильственного экстремизма, вербовки других лиц для совершения террористических преступлений, а также для обмена инструкциями по изготовлению и использованию взрывчатых веществ и огнестрельного оружия.

Некоторые члены организации написали манифесты и имели при себе различное оружие.

"Несмотря на молодой возраст подозреваемых, все признаки указывают на высокий риск того, что некоторые из этих лиц могут в будущем совершить насильственные действия", – заявили в полиции.

В Литве по подозрению в участии в террористической группе с целью совершения террористических преступлений и подстрекательстве к совершению террористических преступлений был задержан один человек, который взят под стражу.

Досудебное расследование в Литве проводит Бюро уголовной полиции страны и координирует Генеральная прокуратура.

Напомним, Государственный совет обороны Литвы 6 ноября утвердил План национальной обороны, целью которого является защита страны от вооруженного нападения.

Между тем, правительство Литвы одобрило представленные Минюстом поправки в уголовный кодекс, которые более детально определяют понятие террористической группировки и ужесточают наказание за участие в такой деятельности.