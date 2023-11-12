Премьер Португалии извинился за наличные, изъятые в его официальной резиденции

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта в субботу извинился перед народом страны, выразив стыд за коррупционное расследование, начатое против него и нескольких членов его администрации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Кошта сказал, что почувствовал себя преданным, когда узнал, что полиция нашла десятки тысяч евро в конвертах в офисе его руководителя аппарата Виктора Эскарии во время полицейского рейда в официальной резиденции премьер-министра во вторник.

"Изъятие конвертов с деньгами в офисе человека, которого я выбрал, причиняет мне боль... позорит меня перед португальцами, и я обязан извиниться", – сказал Кошта.

Кошта, который подал в отставку во вторник, но останется временным премьер-министром страны до проведения досрочных выборов в марте 2024 года, заявил, что Португалия продолжает оставаться местом, где иностранцам безопасно инвестировать.

Власти расследуют возможные акты коррупции, злоупотребления влиянием и злоупотребления служебным положением в связи с передачей в концессию проектов по добыче лития на севере страны, мега-проекта "зеленого" водорода и дата-центра в Синеше.

Выразив уважение к продолжающемуся расследованию коррупции, Кошта защитил право своего правительства осуществлять стратегические инвестиции в проекты, направленные на стимулирование развития, и заявил, что его администрация всегда действовала "в строгом соответствии с законом", "способствуя региональному развитию, устраняя бюрократию и повышая прозрачность".

"Будущим португальским правительствам должна быть гарантирована свобода политических действий для реализации законных стратегий", – сказал он.

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза в четверг объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после отставки премьера Антониу Кошти на фоне коррупционного скандала.