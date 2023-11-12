59% немцев опасаются терактов в Германии на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Подавляющее большинство немцев опасается, что в результате войны на Ближнем Востоке крупные террористические атаки могут произойти и в Германии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Немецкого агентства прессы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

59% респондентов ответили, что считают нападения с большим количеством жертв "очень вероятными" или "скорее вероятными". Однако лишь 27% считают, что террористические атаки в стране "очень маловероятны" или "скорее маловероятны".

Среди возможных последствий войны в Газе для Германии 25 процентов респондентов больше всего опасаются возможных террористических атак. 26 процентов считают, что их главный страх заключается в том, что в Германию прибудет больше мигрантов с Ближнего Востока.

В противовес этому, только 17% назвали рост антисемитизма в Германии своим главным беспокойством. Далее следуют ухудшение отношений с государствами с мусульманским населением (10 процентов), страх перед ростом цен на энергоносители (8 процентов) и ростом враждебности к мусульманам (6 процентов).

39% считают позицию федерального правительства в отношении войны в Газе сбалансированной. С другой стороны, 32% считают, что федеральное правительство слишком сильно становится на сторону Израиля. Лишь 7 процентов, с другой стороны, считают, что немецкие политики слишком тесно связаны с палестинцами.

Как сообщалось, Германия выделит еще 38 млн евро на гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.