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На границе Польши с Беларусью развернули 112 мигрантов, украинцев задержали за перевозку

Понедельник, 13 ноября 2023, 09:40

За предыдущие сутки польские пограничники не дали пересечь границу с Беларусью более сотни мигрантов, также сообщают о задержании двух украинцев, которые перевозили нелегалов.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".

За сутки 12 ноября в Польшу из Беларуси пытались попасть 112 человек, преимущественно граждане Сомали и Эфиопии.

Еще 47 человек, увидев патруль, сами развернулись и отступили.

В районе города Беловежа мигранты бросались в польских пограничников камнями и повредили стекло служебного автомобиля.

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Пограничники из района села Наревка задержали за помощь мигрантам двух граждан Украины – они перевозили двух сирийцев.

Перед этим об аресте украинца-перевозчика мигрантов сообщали 10 ноября, а перед тем – в начале месяца.

В октябре стало известно, что польские пограничники все чаще задерживают при попытке пересечь границу нелегальных мигрантов, имеющих российские визы.

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Польша шантаж мигрантами Беларусь