На границе Польши с Беларусью развернули 112 мигрантов, украинцев задержали за перевозку

За предыдущие сутки польские пограничники не дали пересечь границу с Беларусью более сотни мигрантов, также сообщают о задержании двух украинцев, которые перевозили нелегалов.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".

За сутки 12 ноября в Польшу из Беларуси пытались попасть 112 человек, преимущественно граждане Сомали и Эфиопии.

Еще 47 человек, увидев патруль, сами развернулись и отступили.

W dn.12.11 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾112 cudzoziemców m. in.ob.Somalii i Etiopii,w tym 47 osób na widok patroli🇵🇱zawróciło na🇧🇾 #PSGBiałowieża grupa agresywnych cudzoziemców rzucali kamieniami w patrole🇵🇱,uszkodzony został pojazd służbowy SG.



1/2⬇️ pic.twitter.com/ZJdKrApNm6 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2023

В районе города Беловежа мигранты бросались в польских пограничников камнями и повредили стекло служебного автомобиля.

Пограничники из района села Наревка задержали за помощь мигрантам двух граждан Украины – они перевозили двух сирийцев.

Перед этим об аресте украинца-перевозчика мигрантов сообщали 10 ноября, а перед тем – в начале месяца.

В октябре стало известно, что польские пограничники все чаще задерживают при попытке пересечь границу нелегальных мигрантов, имеющих российские визы.