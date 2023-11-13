Посол в ОБСЄ: США проти ідеї "території в обмін на мир" для України

Сполучені Штати не підтримують ідею територіальних поступок України на користь РФ в обмін на мир.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю Delfi заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

За його словами, в інтересах США – щоб Україна перемогла, а Росія програла цю війну та не змогла окупувати й анексувати території.

Він підкреслив, що Вашингтон підтримуватиме Київ доти, доки той не переможе. На запитання, чи означає це повну деокупацію всіх українських територій, які окупувала РФ, дипломат відповів ствердно.

"Вони (росіяни) просто повинні покинути ці території, які вони незаконно окупували, і повернутися в Росію", – пояснив Карпентер.

Коментуючи пропозиції, які лунають, зокрема, і в США, із закликом укласти угоду "території в обмін на мир" між Україною та РФ, посол наголосив, що шлях до миру – це стійке, міцне, справедливе рішення, яке збереже суверенітет та територіальну цілісність України.

"Ми не підтримуємо подібну ідею, тому що, на мій погляд, це майже оксюморон: "земля в обмін на мир". Поступка імперським апетитам Росії – це не шлях до миру", – пояснив Карпентер.

"Україна не впаде. Я думаю, що ми виходимо з того, що США підтримуватимуть Україну разом з усіма нашими партнерами і союзниками, включно з приблизно 50 країнами, які беруть участь у контактній групі по Україні, відомій також як формат "Рамштайн", тому ми не допустимо, щоб це сталося", – резюмував дипломат.

Раніше дипломатичні джерела у ЄС назвали неправдивою інформацію про те, що представники США та ЄС нібито почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів із РФ.

Перед цим телеканал NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з Росією.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що ніхто у ЄС та США не тисне на нього і не підштовхує до переговорів.

Глава МЗС Литви застеріг від пастки перемир'я з Кремлем, заявивши, що поступки Росії зараз підірвуть надії на мирне майбутнє для Європи.