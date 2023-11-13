Посол в ОБСЕ: США против идеи "территории в обмен на мир" для Украины

Соединенные Штаты не поддерживают идею территориальных уступок Украины в пользу РФ в обмен на мир.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Delfi заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

По его словам, в интересах США, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну и не смогла оккупировать и аннексировать территории.

Он подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Киев до тех пор, пока тот не победит. На вопрос, означает ли это полную деоккупацию всех украинских территорий, которые оккупировала РФ, дипломат ответил утвердительно.

"Они (россияне) просто должны покинуть эти территории, которые они незаконно оккупировали, и вернуться в Россию", – пояснил Карпентер.

Комментируя предложения, которые звучат в том числе и в США, с призывом заключить соглашение "территории в обмен на мир" между Украиной и РФ, посол отметил, что путь к миру – это устойчивое, прочное, справедливое решение, которое сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы не поддерживаем подобную идею, потому что, на мой взгляд, это почти оксюморон: "земля в обмен на мир". Уступка имперским аппетитам России – это не путь к миру", – пояснил Карпентер.

"Украина не падет. Я думаю, что мы исходим из того, что США будут поддерживать Украину вместе со всеми нашими партнерами и союзниками, включая примерно 50 стран, участвующих в контактной группе по Украине, известной также как формат "Рамштайн", поэтому мы не допустим, чтобы это произошло", – резюмировал дипломат.

Ранее дипломатические источники в ЕС назвали ложной информацию о том, что представители США и ЕС якобы начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с РФ.

Перед этим телеканал NBC News сообщил, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что никто в ЕС и США не давит на него и не подталкивает к переговорам.

Глава МИД Литвы предостерег от ловушки перемирия с Кремлем, заявив, что уступки России сейчас подорвут надежды на мирное будущее для Европы.