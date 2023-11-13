Дуда в понедельник официально поручит Моравецкому сформировать правительство

В понедельник вечером 13 ноября президент Польши Анджей Дуда официально поручит миссию формирования нового правительства действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому.

Об этом сообщила Малгожата Папроцка, государственный секретарь канцелярии президента Польши, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Церемония в президентском дворце может начаться около 19-20 часов по местному времени. Перед тем Моравецкий в Сейме официально подаст заявление об отставке своего нынешнего кабинета.

Папроцка отметила, что, согласно конституции, Совет министров подаст в обязательную отставку, которая, "конечно, будет принята" президентом. Дуда также поручит правительству продолжить выполнение своих функций до формирования нового кабинета, а затем – поручит миссию формирования нового правительства Моравецкому. Все три шага состоятся сегодня вечером.

Президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, отвечая на вопрос о том, каковы шансы Моравецкого сформировать правительство, сказал, что "неизвестно, обречена ли попытка Матеуша Моравецкого на провал".

Учредительное заседание Сейма 10-го созыва начинается в понедельник в 12:00.

На прошлой неделе Дуда объявил, что поручит формирование нового правительства действующему премьер-министру от "Права и справедливости" Матеушу Моравецкому, поскольку политсила по итогам выборов имеет наибольшее представительство в новом Сейме.

Однако из-за того, что "ПиС" не имеет большинства, с большой вероятностью в случае провала попыток Моравецкого сформировать правительство это право перейдет к оппозиции, которая уже подготовила коалиционное соглашение.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.