У Фінляндії погіршилася безпекова ситуація в усіх великих містах

У всіх великих містах Фінляндії поліція фіксує погіршення ситуації з безпекою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Yle, яке зібрало дані на підставі зареєстрованих правопорушень та термінових викликів у розрахунку на душу населення в десяти найбільших містах Фінляндії.

Як зазначає поліцейське управління країни, після пандемії коронавірусу безпека на вулицях стала погіршуватися, тому наступного року відомство має намір жорстко втрутитися в ситуацію, що склалася.

"Сильно зросла кількість побиттів і пограбувань у публічних місцях. Цей тренд продовжився в поточному році, і він впливає на індекс заворушень", – заявив інспектор Веса Піхайокі.

У публікації йдеться, що за останні 10 років ситуація з безпекою в місті Тампере погіршилася більше, ніж у столиці Гельсінкі.

За словами керівника відділу безпеки Тампере Йоуні Перттули, зростання правопорушень пов'язане з психічними проблемами, а також проблемами з наркотиками та алкоголем.

"Залежності породжують інші проблеми, такі як антисоціальна поведінка", – пояснив він.

Раніше повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

За оцінкою Прикордонної служби, люди навмисно в'їжджають до Фінляндії без необхідних документів, і за цим явищем, ймовірно, також стоїть міжнародна злочинність.

Як повідомлялося, фінські прикордонники на пунктах пропуску на південному сході країни перестали пускати в країну людей, які прибувають з Росії на велосипедах.