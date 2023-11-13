В Финляндии ухудшилась ситуация с безопасностью во всех крупных городах

Во всех крупных городах Финляндии полиция фиксирует ухудшение ситуации с безопасностью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Yle, которое собрало данные на основании зарегистрированных правонарушений и срочных вызовов в расчете на душу населения в десяти крупнейших городах Финляндии.

Как отмечает полицейское управление страны, после пандемии коронавируса безопасность на улицах стала ухудшаться, поэтому в следующем году ведомство намерено жестко вмешаться в сложившуюся ситуацию.

"Сильно возросло количество избиений и ограблений в публичных местах. Этот тренд продолжился в текущем году, и он влияет на индекс беспорядков", – заявил инспектор Веса Пихайоки.

В публикации говорится, что за последние 10 лет ситуация с безопасностью в городе Тампере ухудшилась больше, чем в столице Хельсинки.

По словам руководителя отдела безопасности Тампере Йоуни Перттули, рост правонарушений связан с психическими проблемами, а также проблемами с наркотиками и алкоголем.

"Зависимости порождают другие проблемы, такие как антисоциальное поведение", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

По оценке Пограничной службы, люди намеренно въезжают в Финляндию без необходимых документов, и за этим явлением, вероятно, также стоит международная преступность.

Как сообщалось, финские пограничники на пунктах пропуска на юго-востоке страны перестали пускать в страну людей, прибывающих из России на велосипедах.