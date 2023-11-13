Сили США у Сирії чотири рази були атаковані дронами і ракетами менш ніж за добу

Американські та міжнародні сили на північному сході Сирії були атаковані безпілотниками і ракетами щонайменше чотири рази менш ніж за останні 24 години.

Про це агентству Reuters розповів американський військовий посадовець, повідомляє "Європейська правда".

Американські сили тричі зазнали атаки у неділю ввечері поблизу нафтового родовища Аль-Омар і на американській базі в Аш-Шаддаді.

У понеділок вранці в зоні висадки в Румаліні американські позиції зазнали атаки кількох безпілотників. Один безпілотник був збитий, але інший пошкодив чотири намети, зазначив посадовець.

З початку жовтня американські війська і сили міжнародної коаліції зазнали нападів в Іраку і Сирії щонайменше 40 разів.

За даними Пентагону, щонайменше 56 американських військовослужбовців отримали різні поранення – від легких до черепно-мозкових травм. Всі військові вже повернулися до виконання своїх обов'язків.

США покладають відповідальність за напади на угруповання, підтримувані Іраном.

Загалом у Сирії дислокуються близько 900 американських військовослужбовців.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати вдруге за останні тижні завдали ударів по складу зброї на сході Сирії, який, за даними Пентагону, використовував іранський Корпус вартових ісламської революції та пов'язані з ним групи.

Перед цим Пентагон заявив, що має чотири напрямки діяльності на Близькому Сході на тлі війни Ізраїлю проти бойового угруповання ХАМАС.

Також повідомляли, що США бачать "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.