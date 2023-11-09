США заявили, що завдали нових ударів по військовим об'єктам Ірану в Сирії

Сполучені Штати вдруге за останні тижні завдали ударів по складу зброї на сході Сирії, який, за даними Пентагону, використовувався іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаними з ним угрупованнями.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Пентагон.

За його словами, з метою самооборони ці удари нанесли два винищувачі F-15 у відповідь на нещодавні напади на американські війська.

"Для президента (Джо Байдена) немає вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і він віддав наказ про сьогоднішню акцію, щоб чітко показати, що США захищатимуть себе, свій персонал та свої інтереси", – зазначив Остін.

Він наголосив, що США повністю готові вжити подальших необхідних заходів для захисту своїх людей та об'єктів, а також закликав проти будь-якої ескалації, запевнивши, що американський персонал продовжуватиме виконувати місії з протидії ІДІЛ в Іраку та Сирії.

Сполучені Штати час від часу завдають ударів у відповідь по підтримуваних Іраном силах у регіоні після того, як вони атакують американські війська. 26 жовтня США атакували два об'єкти, що використовуються КВІР та угрупованнями, які його підтримують.

У Сирії перебувають 900 американських військових, а в сусідньому Іраку – ще 2500, які виконують місію з надання консультацій та допомоги місцевим силам, що намагаються запобігти відродженню терористам з "Ісламської держави", яка в 2014 році захопила значні території обох країн, але згодом зазнала поразки.

Раніше Пентагон заявив, що має чотири напрямки діяльності на Близькому Сході на тлі війни Ізраїлю проти бойового угруповання ХАМАС.

Перед цим повідомлялося, що США бачать "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.