Силы США в Сирии четыре раза были атакованы дронами и ракетами за сутки

Американские и международные силы на северо-востоке Сирии были атакованы беспилотниками и ракетами по меньшей мере четыре раза менее чем за последние 24 часа.

Об этом агентству Reuters рассказал американский военный чиновник, сообщает "Европейская правда".

Американские силы трижды атаковали в воскресенье вечером вблизи нефтяного месторождения Аль-Омар и на американской базе в Аш-Шаддаде.

В понедельник утром в зоне высадки в Румалине американские позиции атаковали несколько беспилотников. Один беспилотник был сбит, но другой повредил четыре палатки, отметил чиновник.

С начала октября американские войска и силы международной коалиции подверглись нападениям в Ираке и Сирии по меньшей мере 40 раз.

По данным Пентагона, по меньшей мере 56 американских военнослужащих получили различные ранения – от легких до черепно-мозговых травм. Все военные уже вернулись к выполнению своих обязанностей.

США возлагают ответственность за нападения на группировки, поддерживаемые Ираном.

Всего в Сирии дислоцируется около 900 американских военнослужащих.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты второй раз за последние недели нанесли удары по складу оружия на востоке Сирии, который, по данным Пентагона, использовал иранский Корпус стражей исламской революции и связанные с ним группы.

Ранее Пентагон заявил, что имеет четыре направления деятельности на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля против боевой группировки ХАМАС.

Перед этим сообщалось, что США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска, дислоцированные в регионе.