ЄС готовий збільшити місію у Вірменії та лібералізувати візовий режим – Боррель

Міністри закордонних справ держав-членів Європейського Союзу на зустрічі в понеділок обговорили шляхи підтримки Вірменії на тлі регіональної нестабільності після повернення Нагірного Карабаху під контроль Азербайджану.

Про це на брифінгу за підсумками зустрічі заявив топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

За словами Борреля, міністри ЄС підтримали пропозицію збільшити чисельність цивільної місії у Вірменії, яка буде здійснювати більше патрулів на "непростих ділянках кордону" з Азербайджаном.

Також обговорювались можлива підтримка Вірменії за рахунок коштів із Європейського фонду миру та "варіант візової лібералізації" для вірменських громадян.

"Ми повинні бути особливо пильними щодо будь-яких спроб дестабілізації Вірменії – зсередини чи ззовні. Моє послання Азербайджану було чітким: будь-які спроби підірвати територіальну цілісність Вірменії будуть неприйнятними й матимуть тяжкі наслідки для якості наших відносин", – підкреслив Боррель.

Він підтвердив, що Євросоюз закликає Єреван і Баку якнайшвидше відновити переговори для укладання мирної угоди. Також не виключена присутність голови вірменського МЗС на наступній зустрічі "профільної" Ради Євросоюзу.

Раніше вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що ЄС є ключовим партнером, який підтримує фундаментальні реформи уряду Вірменії в останні роки.

В останні місяці відносини між Вірменією та Росією, довготривалою союзницею Єревана, різко погіршились. У Вірменії все частіше лунали заклики про необхідність вийти з лав ОДКБ – безпекової організації, що діє під егідою РФ.

Читайте також у статті: Єреван у пошуках нових союзників: чи зможе Вірменія позбутися залежності від РФ.