ЕС готов увеличить миссию в Армении и либерализовать визовый режим - Боррель

Министры иностранных дел государств-членов Европейского Союза на встрече в понедельник обсудили пути поддержки Армении на фоне региональной нестабильности после возвращения Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.

Об этом на брифинге по итогам встречи заявил топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

По словам Борреля, министры ЕС поддержали предложение увеличить численность гражданской миссии в Армении, которая будет осуществлять больше патрулей на "непростых участках границы" с Азербайджаном.

Также обсуждались возможная поддержка Армении за счет средств из Европейского фонда мира и "вариант визовой либерализации" для армянских граждан.

"Мы должны быть особенно бдительными в отношении любых попыток дестабилизации Армении – изнутри или извне. Мое послание Азербайджану было четким: любые попытки подорвать территориальную целостность Армении будут неприемлемыми и будут иметь тяжелые последствия для качества наших отношений", – подчеркнул Боррель.

Он подтвердил, что Евросоюз призывает Ереван и Баку как можно быстрее возобновить переговоры для заключения мирного соглашения. Также не исключено присутствие главы армянского МИД на следующей встрече "профильного" Совета Евросоюза.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ЕС является ключевым партнером, который поддерживает фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы.

В последние месяцы отношения между Арменией и Россией, долговременной союзницей Еревана, резко ухудшились. В Армении все чаще звучали призывы о необходимости выйти из рядов ОДКБ – организации по безопасности, действующей под эгидой РФ.

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