Замах на експолітика з Каталонії в Мадриді розслідуватимуть як спробу теракту

Слідчий суддя в понеділок відкрив розслідування за фактом замаху на колишнього каталонського політика Алехандро Відаса Квадраса, якому минулого тижня вистрілили в обличчя, як терористичного акту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Згідно з висновком слідчого судді, який цитують ЗМІ, інцидент із каталонським експолітиком можна класифікувати як "замах на вбивство терористичного характеру".

Сам Відас Кадрас припустив, що за замахом може стояти іранський режим, оскільки раніше він активно захищав права іранських опозиціонерів, і в нього "немає інших ворогів". Крім того, Тегеран вніс політика до свого переліку "терористичних осіб".

Лікарню, де лікується колишній політик, узяли під посилену охорону, а розслідування на себе взяли представники контртерористичних підрозділів правоохоронних органів, пише El Mundo.

Алехандро Відас Квадрас очолював Народну партію у Каталонії з грудня 1991 року по вересень 1996 року. Також він був депутатом Європейського парламенту до 2014 року.

Минулого четверга, 9 листопада, йому вистрілили в обличчя в районі Саламанка в центрі Мадрида.

Оглядачі спершу пов'язували інцидент із тим, що в Іспанії загострилась ситуація через угоду між Соціалістичною партією і сепаратистськими партіями Каталонії, яка передбачає, зокрема, амністію сепаратистів.