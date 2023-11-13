Покушение на экс-политика из Каталонии в Мадриде будут расследовать как попытку теракта

Следственный судья в понедельник открыл расследование по факту покушения на бывшего каталонского политика Алехандро Видаса Квадраса, которому на прошлой неделе выстрелили в лицо, как террористического акта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Согласно заключению следственного судьи, который цитируют СМИ, инцидент с каталонским экс-политиком можно классифицировать как "покушение на убийство террористического характера".

Сам Видас Кадрас предположил, что за покушением может стоять иранский режим, поскольку ранее он активно защищал права иранских оппозиционеров, и у него "нет других врагов". Кроме того, Тегеран внес политика в свой перечень "террористических лиц".

Больницу, где лечится бывший политик, взяли под усиленную охрану, а расследование на себя взяли представители контртеррористических подразделений правоохранительных органов, пишет El Mundo.

Алехандро Видас Квадрас возглавлял Народную партию в Каталонии с декабря 1991 года по сентябрь 1996 года. Также он был депутатом Европейского парламента до 2014 года.

В прошлый четверг, 9 ноября, ему выстрелили в лицо в районе Саламанка в центре Мадрида.

Обозреватели сначала связывали инцидент с тем, что в Испании обострилась ситуация из-за соглашения между Социалистической партией и сепаратистскими партиями Каталонии, которое предусматривает, в частности, амнистию сепаратистов.