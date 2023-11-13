В Іспанії понад 300 каталонських сепаратистів можуть підпасти під закон про амністію

В Іспанії запланований закон про амністію торкнеться понад 300 прихильників незалежності Каталонії та 73 поліцейських, які проходять у справі.

Текст проєкту закону наводить видання El Mundo, повідомляє "Європейська правда".

Документ скасовує відповідальність за всі дії, які були класифіковані як злочини або як дії, що визначають адміністративну або фінансову відповідальність, пов'язані з консультаціями, проведеними в Каталонії 9 листопада 2014 року, і референдумом 1 жовтня 2017 року, які були визнані неконституційними.

Зокрема, він охоплює всі дії, "які були здійснені в період з 1 січня 2012 року по 13 листопада 2023 року".

"Амністія охоплює не лише організацію, проведення консультацій та референдуму, але й інші можливі правопорушення, тісно пов'язані з ними, такі як підготовчі дії, різні акції протесту, спрямовані на те, щоб дозволити їхнє проведення, або протидію переслідуванню чи засудженню осіб, відповідальних за них", – йдеться у документі.

Закон про амністію подається як засіб "реагування на виняткові політичні обставини, які в правовій державі спрямовані на досягнення загальних інтересів, таких як", як пояснюється в документі, "необхідність подолання і спрямування глибоко вкорінених політичних і соціальних конфліктів у пошуках кращого співіснування і соціальної згуртованості, а також інтеграції різних політичних поглядів".

Як зазначає видання 20 minutos, закон анулює кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність понад 300 прихильників незалежності Каталонії та 73 поліцейських, яким було пред'явлено звинувачення у перевищенні службових повноважень.

Після безрезультатних виборів 23 липня соціалісти витратили кілька тижнів на переговори з меншими партіями, включаючи ліворадикальну платформу Sumar, а також каталонські, галісійські та баскські націоналістичні партії.

Підтверджена минулого тижня підтримка Junts, а також Баскської націоналістичної партії дасть Санчесу абсолютну більшість у нижній палаті парламенту, що складається з 350 депутатів, під час голосування, яке має відбутися найближчими днями.