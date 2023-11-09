У Мадриді вистрілили в обличчя колишньому політику з Каталонії

В іспанській столиці Мадриді у четвер, 9 листопада, вистрілили в обличчя колишньому голові Народної партії у Каталонії Алехандро Відасу Квадрасу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Політик отримав поранення в районі Саламанка в центрі Мадрида близько 13:30, після чого його відвезли в лікарню.

Поліція оточила район, де сталася стрілянина. За повідомленням поліції, жодних арештів поки що не проводили.

Алехандро Відас Квадрас очолював Народну партію у Каталонії з грудня 1991 року по вересень 1996 року.

Також він був депутатом Європейського парламенту до 2014 року.

Наразі в Іспанії ситуація загострилась через можливу угоду між Соціалістичною партією і сепаратистськими партіями Каталонії, яка передбачає, зокрема, амністію сепаратистів.

Потенційна амністія зустріла жорстке засудження з боку консервативних опонентів Санчеса, які організували великі протести і звинуватили його в тому, що він поставив під загрозу верховенство права в Іспанії заради власної політичної вигоди.

У середу комісар Єврокомісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс висловив занепокоєння і звернувся до іспанського уряду з листом, в якому попросив надати більш детальну інформацію про угоду про амністію, що обговорюється.

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