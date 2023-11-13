Санду верит в членство Молдовы в ЕС до 2030 года, даже без Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду, комментируя рекомендацию Европейской комиссии начать переговоры о членстве ее страны, выразила надежду, что они завершатся до 2030 года.

Об этом она сказала в эфире Radio Moldova, сообщает "Европейская правда".

По мнению Санду, Молдова может стать полноправным членом ЕС ввиду того, что "менее чем за два года нам удалось сделать важные шаги".

"Мы взяли на себя обязательства с нашей стороны, потому что здесь мы контролируем ситуацию, мы должны выполнить все обязательства и достичь европейских стандартов до 2030 года, и мы надеемся, что ЕС будет готов нас принять", – добавила она.

Молдавский президент не исключила, что членство Молдовы в ЕС может наступить и раньше, "если мы также здесь, внутри страны, будем все больше и больше работать над этой повесткой дня европейской интеграции, а с другой стороны, если в ЕС будет сохраняться открытость".

Санду повторила, что в "худшем случае" допускает поэтапное вступление Молдовы в ЕС: сначала без Приднестровья, а затем с ним, поскольку обратное означало бы "предоставить Кремлю право вето на процесс интеграции страны".

"Как только люди увидят, как растет уровень жизни, как растут пенсии и зарплаты, как улучшается жизнь в наших населенных пунктах, они, безусловно, захотят идти тем же путем. Я верю, что они сегодня этого хотят, но есть еще и Российская Федерация, которая прилагает значительные усилия", – пояснила президент.

Как известно, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой и Украиной. Окончательное решение о начале переговоров должны принять лидеры стран-членов на заседании 14-15 декабря.

Читайте также: Кандидатская гонка: кто опережает Украину на пути в ЕС и реально ли их догнать.